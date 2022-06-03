المساواة في المعاملة بين محمد صلاح وماني "ممنوع".. هذا موقف ليفربول!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يرفض نادي ليفربول الانجليزي المساواة بين السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح في سلم الرواتب الأمر الذ يدفع الأول لاتخاذ قرار الرحيل عن "أنفيلد" بعد ست مواسم مليئة بالصخب والإنجازات أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 سنة، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، فضلاً عن حلوله وصيفاً مرتين آخرها الموسم الحالي بالخسارة أمام ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن "فرص تجديد ماني لعقده مع ليفربول بشكل كبير لاسيما بعد أن طلب 400 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً لمساواته مع زميله في الفريق محمد صلاح، وهو ما ترفض إدارة ليفربول دفعه بسبب سقف الرواتب بالفريق.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ الألماني يستعد لتقديم عرض لنظيره ليفربول بقيمة 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم السنغالي الذي قاد بلاده للفوز بكأس أمم أفريقيا والتأهل إلى مونديال قطر 2022، إذ ستمنحه ادارة "البافاري" 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو أكثر مما يتقاضاه حاليًا مع ليفربول.

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