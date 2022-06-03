اسبانيا والبرتغال.. موراتا يتقدم وهورتا يرد ورونالدو يغادر مبكراً

المصدر: وكالات

انتزع منتخب البرتغال تعادلاً 1-1 من نظيره الإسباني وصيف النسخة السابقة في إشبيلية الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وعلى ملعب "بينيتو فيّامارين"، افتتح منتخب "لا روخا" التسجيل عن طريق لاعب يوفنتوس الإيطالي ألفارو موراتا، بعدما استلم تمريرة متقنة من بابلو سارابيا، فسددها جميلة في المرمى (25).

وانتظر المنتخب البرتغالي حتى الدقيقة 82 لإدراك التعادل، في مباراة خرج فيها نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 62، بتسديدة رائعة من الجناح ريكاردو هورتا، سكنت في شباك الحارس أوناي سيمون.

وأهدر جوردي ألبا فرصة خطف الانتصار في الدقيقة 87، حيث تلقى عرضية داخل المنطقة، وسدد كرة رأسية برعونة شديدة مرت أعلى مرمى البرتغال.

وفي المجموعة نفسها، حقق المنتخب التشيكي فوزاً 2-1 على سويسرا.

وبذلك، احتلت البرتغال المركز الثاني برصيد نقطة، على غرار إسبانيا في المركز الثالث، فيما تصدّر تشيكيا مع ثلاث نقاط.

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وفي المستوى الثاني عن المجموعة الرابعة، فاز المنتخب النروجي على نظيره الصربي بهدف نظيف، فيما حققت السويد انتصاراً 2-صفر على سلوفينيا.

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