اليابان تقسو على الباراغواي في اختبار كأس العالم

المصدر: وكالات

حققت اليابان التي تستعد لخوض مونديال 2022 فوزاً كبيراً على الباراغواي 4-1، الخميس، في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

افتتح تاكوما أسانو، مهاجم بوخوم الألماني، التسجيل للساموراي الأزرق (36). عزّز دايتشي كامادا، المتوج مع أينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الارقام قبل الاستراحة (42).

وفي الشوط الثاني، أضاف اليابانيون هدفين عبر كاورو ميتوما (60) وأو تاناكا (85)، بعدما قلّصت الباراغواي الفارق عبر درليس غونساليس (59).

ويلتقي بطل آسيا أربع مرات مع البرازيل الإثنين في الاستاد الأولمبي في طوكيو، باحثاً عن تحقيق أول فوز على سيليساو في مباراة دولية.

ووقعت اليابان في مجموعة صعبة ضمن مونديال 2022، إلى جانب ألمانيا وإسبانيا والفائز بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

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