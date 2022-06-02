وفاة متسابق بريطاني في سباق للدراجات النارية

المصدر: وكالات

أعلن منظمو سباق (آيل أوف مان تي.تي) للدراجات النارية اليوم عن وفاة المتسابق البريطاني مارك بورسلو خلال التجارب التأهيلية. وتعرض بورسلو لحادث في اللفة الثالثة من فترة التجارب التأهيلية الرابعة. واقيم السباق هذا العام بعد توقف لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا وهي أطول فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية.

ونُقل المتسابق ديف موفيت إلى مستشفى في ليفربول بعد تعرضه لحادث يوم الثلاثاء، وقال التقرير الطبي إنه تعرض لإصابات خطيرة لكن حالته مستقرة.

ويقام السباق في الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا منذ 1907 ويعد من بين أخطر السباقات في رياضة المحركات إذ شهد وفاة 259 مشاركا.

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