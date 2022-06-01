رسمياً.. رحيل بول بوغبا عن مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي اليوم عن رحيل لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف، بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع "الشياطين الحمر".

وجاء في بيان للنادي أن المتوج بكأس العالم 2018 سيرحل "في نهاية يونيو الحالي عند انتهاء عقده"، وسط تقارير عن إمكانية عودته الى يوفنتوس الايطالي حيث لعب بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين. وكان يونايتد أعاد بوغبا لصفوفه في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني.

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