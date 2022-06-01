خلدون المبارك: مانشستر سيتي ملتزم بالرياضة النسائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك، التزام النادي بتطوير وتعزيز مكانة كرة القدم النسائية، إضافة إلى خطط لتكريم نجوم وأساطير النادي عبر مسيرته الطويلة، كما تحدث عن أسلوب عمل مجموعة السيتي لكرة القدم، وأهمية الفرق الكروية المندرجة تحت هذه العلامة الرياضية العالمية.

وقال خلدون المبارك، في مقابلة مصورة مع قناة النادي الرسمي: «أعتقد أن كرة القدم النسائية تشهد تطوراً أكثر من أي وقت مضى، وهي حاضرة بقوة، وتزداد شعبيتها يوماً بعد يوم، ما يؤكد قناعتنا، ويفسر سبب اتخاذنا كمجموعة قرار الاستثمار في هذه الرياضة منذ البداية، وكيف حرصنا على تنميتها ودعمها، انطلاقاً من قناعتنا وإيماننا بأن كرة القدم النسائية ستكون جزءاً فاعلاً وحقيقياً من لعبة كرة القدم عموماً».

كما أكد على التزام النادي بتكريم وتعزيز مكانة نجومه، سواء من الحقبة الحالية الحافلة بالإنجازات، أو عبر مسيرة النادي العريقة، وقال: «على مدى العامين الماضيين شهدنا تدشين تماثيل للاعبين يمثلون أنجح حقبة في تاريخ مانشستر سيتي، وهم فنسنت كومباني وديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو، لكن هناك حقب أخرى ناجحة في تاريخ النادي، ولابد من الإشادة برموزها، مثل كولين فيل وفرانسيس لي ومايك سمربي. خلاصة القول أن مانشستر سيتي هو نادٍ يتميز بتاريخه العريق، وهؤلاء اللاعبون هم الذين أسهموا في تحقيق المكانة التي يحظى بها الآن».

وأكد خلدون المبارك على المكانة التي تتمتع بها جميع الفرق التابعة لمجموعة السيتي لكرة القدم، ورؤية المجموعة والتزامها بنجاح كل من الفرق. وقال: «كل فريق نكون جزءاً منه يتمتع بإدارة قوية، وكادر تدريبي جيد، وتدريب ممتاز، ونتائج تعكس الطريقة التي تدار بها هذه المجموعة، ليس في مانشستر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم».

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