حادث سير يحرم منتخب مصر من نجم خط الدفاع

المصدر: وكالات

قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لكرة القدم إن الجهاز الفني بقيادة المدرب إيهاب جلال قرر استبعاد الظهير الأيسر أحمد فتوح لاعب الزمالك من معسكر المنتخب المقام حاليا بمصر بسبب إصابة بالرأس جراء حادث سير. وتعرض فتوح لإصابة أثناء حادث مروري وهو في الطريق إلى القاهرة قادما من الغردقة.

وقال أبو العلا لرويترز اليوم الثلاثاء "تم استبعاد فتوح نظرا لأن الإصابة بالرأس وتحتاج إلى أسبوع حتى يتعافى منها".

وتابع "قام الجهاز الفني باستدعاء كريم حافظ الظهير الأيسر لفريق ملطية سبور التركي ليكون بديلا لفتوح.

"فتوح سيكمل علاجه مع ناديه الزمالك ولن ينضم لصفوف المنتخب في الفترة الحالية التي ستشهد خوض مباراتي غينيا واثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية".

واستكمل جلال مدرب مصر تشكيلة المنتخب الوطني بالإعلان عن ضم سبعة لاعبين من فريق الأهلي الذي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الاثنين إلى جانب حافظ المحترف في تركيا.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على فيسبوك إن جلال، الذي يستعد لقيادة المنتخب الوطني لأول مرة بعد رحيل كارلوس كيروش، اختار من الأهلي محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي (قفشة).

واختار جلال في البداية 44 لاعبا، قبل أن يقلص العدد إلى 21 لاعبا يوم الاثنين في انتظار نهائي دوري الأبطال، لكن بعد فوز الوداد 2-صفر على أرضه، اختار سبعة لاعبين من الأهلي وأعاد ضم حافظ الظهير الأيسر لفريق ملطية سبور التركي.

وتبدأ مصر مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 باللعب مع غينيا يوم الأحد المقبل، ثم تواجه إثيوبيا بعدها بأربعة أيام، كما ستلعب مصر مباراة ودية مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news