بعد اتهامه بـ"العبودية لسان جرمان".. ميسي غاضب بشدة من رئيس برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

تسببت تصريحات رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قبل يومين حين اتهم نادي باريس سان جرمان، ورئيسه الخليفي بممارسات مالية غير مقبولة، وبإجبار اللاعبين على حمل قميص نادي باريس، وشبه ذلك بـ"العبودية" في جدل واسع، وغضب كبير خاصة من قبل نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودعا لابورتا نجميه السابقين، ميسي والبرازيلي نيمار، إلى التخلص من هذه "العبودية" التي تمارس عليهم في النادي الفرنسي.

وكشفت اليوم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن والد ليونيل ميسي، ومدير أعماله، خورخي، تحدث بنبرة غاضبة إلى إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، مؤكدا أن نجله غاضب بشدة من لابورتا، ولا يريد من رئيس برشلونة إقحامه في حواراته.

وكشف عن أنه اتصل شخصيا بلابورتا قبل شهرين، طالبا منه الأمر نفسه، لكنه يقوم بالحديث عن ميسي في كل مرة، وهو ما يسبب إزعاجا كبيرا لليونيل، مشددا على أن نجله لم يترك برشلونة على الإطلاق بسبب المال، بخلاف تصريحات لابورتا.

وكان رئيس برشلونة قد قال في حوار لصحيفة "إسبورت دي كاتالونيا": نيمار وميسي وقعا على عقد عبودية مع باريس سان جرمان. وتابع: هل يعود نيمار مجانا؟ كل هؤلاء اللاعبين عليهم العودة في يوم ما إلى برشلونة مجانا. لسنا الآن في موقع لعقد صفقات تكلفنا الكثير، خاصة مع هذه النوعية من اللاعبين، وحتى لو توفرت لدينا الأموال فلن نقوم بذلك، لأن هذا الأمر سيكون غير منطقي على الإطلاق وجنوني.

واتهم لابورتا باريس سان جرمان ورئيسه القطري ناصر الخليفي بإفساد اللعبة في أوروبا، وقال إن النادي الفرنسي "خطف مبابي من ريال مدريد"، مشيرا إلى أن ما حصل هو ضد مبادىء اللعب النظيف في القارة الأوروبية. وقال: رغم أننا لا نريد من منافس مباشر لنا أن يكون أقوى، لكن الأهم أن نهتم بأنفسنا، بينما ما حصل من باريس هو اختطاف ولعب مالي غير نظيف.

يذكر أن الخليفي أقنع مبابي بتجديد عقده، بعد أن كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد، ويعتبر العقد الجديد لمبابي الأكبر على الإطلاق في التعاقدات الرياضية مع اللاعبين، إذ حصل على نحو 150 مليون يورو صافية مكافأة تجديد عقد، وهو ما لم يحصل أبدا في تاريخ الكرة، بجانب راتب هو الأعلى عالم كرة القدم بنحو 50 مليون يورو صافية.

وبات مبابي الأعلى من حيث المزايا والراتب وكذلك حقوق استغلال صورته بنسبة 100%، مقارنة بزميليه ميسي ونيمار. وكان لابورتا قد قال إن ميسي ونيمار لن يستطيعا التخلص من عقديهما مع باريس بسبب "قوة المال"، حيث يتقاضى ميسي راتبا بنحو 45 مليون يورو صافية سنويا، و36 مليون يورو لنيمار.

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