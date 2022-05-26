نيمار وميسي سيعودان إلى برشلونة مجاناً.. وتصريح هجومي من لابورتا عن "العبودية"

المصدر: جوني جبور-دبي

أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن عودة ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، غير ممكنة في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها العملاق الكاتالوني، وأن عليهما العودة إلى برشلونة يوما ما مجاناً.

وقال لابورتا لصحفية "لي اسبورتو" الكتالونية: "على ميسي ونيمار العودة إلى برشلونة يوماً ما مجاناً، إذ لسنا في وضع حالي يسمح لنا بإجراء مثل هذه الصفقات حالياً، حتى لو لدينا المال ستكون صفقات غير عقلانية، وفي النهاية القرار للمدرب فيما إذا كانا قادرين على المشاركة في مشروع برشلونة الجديد أم لا، وكلاعبين أحبهما كثيراً".

وأوضح: "من لا يحب نيمار؟ فهو لاعب استثنائي، إلا أن لديه عقد مع باريس سان جيرمان، وأمامه 4 أو 5 سنوات في الملاعب، وهؤلاء اللاعبين الذين وقعوا على عقود مع اندية مثل باريس سان جيرمان، فهم يوقعون على عقود مثل العبودية من أجل المال".

وأضاف: "ميسي رحل عن برشلونة، وكنا جميعاً نرغب في أن يعتزل وهو في برشلونة، إلا أنه لأسباب يعرفها الجميع لم يحدث ذلك، بسبب اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني".

وتابع: "كان هناك عرضاً قوياً من باريس سان جيرمان، وهؤلاء اللاعبين عندما ينتقلون إلى اندية قوية مادياً، يجدون انهم لا يستطيعون الخروج منها، لأنهم يتقاضون الملايين، وأنا لا أعرف كيف سيتعامل باريس سان جيرمان مع مستقبل نيمار مع كل هذه الأموال التي يدفعونها!".

يذكر أن نيمار كان قد رحل عن برشلونة في العام 2017 إلى باريس سان جيرمان بشرط جزائي قيمته 222 مليون يورو، قبل أن يحمل الموسم الماضي رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

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