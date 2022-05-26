مسعود أوزيل يكشف عن توقعاته لنهائي الأبطال بين الريال وليفربول

المصدر: وكالات

قال النجم السابق لمنتخب ألمانيا، وناديي ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، إنه يتوقع مباراة كبيرة بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا. ولدى سؤاله عمن يتوقع فوزه، رجح أوزيل فوز النادي الملكي. وقال: "كلاهما قدم موسما مذهلا، لكن بالتأكيد قلبي ودعمي لريال مدريد".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لأوزيل ببالي في إندونيسي للترويج لخط ملابس جديد يحمل علامته الخاصة، حيث كشف عن رغبته في خوض تجربة اللعب بالدوري الأندونيسي لكرة القدم، من خلال بوابة نادي بالي يونايتد، قائلا إن رغبته زادت بعد استمتاعه بالطقس الجيد وجمال الجزيرة.

وقال أوزيل "لازلت مرتبطا بعقد مع فناربخشة وأشعر بالسعادة هناك". وأضاف "إذا سنحت لي فرصة اللعب في إندونيسيا سيكون عبر بوابة بالي يونايتد، الإجابة سهلة، الطقس جيد والجزيرة جميلة". ودخل أوزيل في صدام مع المدرب المؤقت لفناربخشة، إسماعيل كارتال، لتتوقف مسيرته مع النادي التركي. ورحل أوزيل عن ارسنال في يناير 2021، بعد ثمانية أعوام قضاها مع الفريق.

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