مدرب منتخب مصر يهاجم اتحاد الكرة ويستفز الحضري وشوقي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف مدرب منتخب مصر السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، عن سبب تركه تدريب منتخب مصر بعد الإخفاق في الوصول إلى كأس العالم، وما دار مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري حيث أكد المدرب أن رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري جمال علام، لم يتعامل معه باحترافية، قبل رحيله عن تدريب الفراعنة على حد قوله.

وقال كيروش في تصريح لقناة “صدى البلد” المصرية: "لا أريد أن أتحدث الآن، ليس لدي ما أتحدث عنه بعد، جمال علام ومجلس إدارة اتحاد الكرة لم يحترموني، يمكن أن تسألوا وليد العطار على ما حدث في مكتبه، اليوم أستطيع أن أفهم لماذا لم يكشف كل من محمد شوقي وعصام الحضري تفاصيل ما حدث قبل رحيل الجهاز الفني، بالطبع لأنهم استمروا في الجهاز الفني ويخافان التحدث".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب الفراعنة، بعد 7 أشهر من توليه المهمة، وعين المدرب المصري إيهاب جلال خلفا له، وفتح كيروش النار على اتحاد الكرة المصري وقال: "السيد وليد العطار أيضا خائف أن يتحدث لكنه كان شاهدا ومترجما لتلك الواقعة التي شهدت عدم احترام جمال علام لي.. لكن وائل جمعة يمكن أن يتحدثا".

وقاد كارلوس كيروش، منتخب مصر لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون مؤخرا، لكنه خسر أمام السنغال بركلات الحظ الترجيحة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما خسر منتخب في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لكنه خسر أيضا أمام السنغال بركلات الترجيح.

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