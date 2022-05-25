محمد صلاح يعلن رسمياً موقفه من البقاء في ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف النجم المصري هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، مصيره مع فريقه خلال الفترة المقبلة ورد على كافة التكهنات، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد التي من المقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب دو فرانس، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح في المؤتمر الصحفي: «سأبقى في ليفربول، أنا سعيد هنا، ولا يمكن الحديث عن الرحيل في الوقت الحالي، لا أركز على العقد في الوقت الحالي، هذا الأسبوع مهم بالنسبة لنا".

وكانت تقارير إنجليزية ربطت محمد صلاح، بالتوجه إلى ريال مدريد عقب فشل ضم الملكي للاعب الفرنسي إمبابي، وهو ما نفاه النجم المصري محمد صلاح، الذي أكد قائلاً: «أريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، لا أريد الحديث عن العقد، سأبقى الموسم المقبل بالتأكيد".

وكان رئيس نادي ليفربول توم ويرنر، قد أكد اليوم الأربعاء، بأنه يأمل في التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقدي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانى، حيث من المقرر أن ينتهي عقد «صلاح وماني» مع ليفربول في صيف 2023 المقبل.

وقال ويرنر، في تصريحات لصحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية: «أود أن أبقي المحادثات بشأن ماني وصلاح سرية، لقد عبرنا بشكل واضح عن رغبتنا في استمرارهما، وسأترك هذا الأمر لجوليان"، وجوليان وارد هو المدير الرياضي المنتظر لخلافة ميشيل إدواردز المدير الحالي، والذي سيرحل عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن محمد صلاح طلب من ليفربول الحصول على راتب لا يقل عن 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، مقابل التجديد، إلا أن ليفربول رفض.

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