إقامة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب العالم في 17 أكتوبر

المصدر: وكالات

ذكرت مجلة فرانس فوتبول اليوم الثلاثاء ان حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم ستقام يوم 17 أكتوبر المقبل.

وسيتم منح الجائزة المرموقة الآن على أساس الموسم العادي من أغسطس وحتى يوليو من العام التالي بدلا من منحها على أساس عام ميلادي واحد.

وقالت فرانس فوتبول إنه سيتم الكشف عن أسماء المرشحين في 12 أغسطس المقبل. وسينظم الحفل في أكتوبر في مسرح دو شاتيليه في باريس.

ونال ليونيل ميسي ، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021 ، جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في الموسم الماضي معززا رقما قياسيا ومتفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو.

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