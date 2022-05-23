المصرية نور الشربيني تحتفل بلقب بطولة العالم للإسكواش للمرة السادسة في تاريخها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

احتفلت لاعبة الاسكواش المصرية نور الشربيني بالإنجاز الرياضي الذي حققته بفوزها ببطولة بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال والسيدات للمرة الرابعة على التوالي.

ونشرت نور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صور تجمعها بفريقها وعائلتها بعد فوزها بالبطولة مساء أمس، وهلي تلوح بالرقم 6 في إشارة إلى أن هذه هي المرة السادسة في تاريخها تقتنص لقب بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال والسيدات.

وكان نهائي البطولة مصري مصري، حيث فازت نور على اللاعبة نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً، في مباراة قوية دامت لحوالي ساعة، أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تنافس المشاركون بالبطولة على أكبر ألقاب في رياضة الإسكواش في العالم بمجموع جوائز مالية تعد الأكبر في تاريخ بطولات الإسكواش.

وفازت نور في المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط بنتيجة (7-11) و(11-7) و(11-8) و(11-7)، وتعد نور الشربيني هي ثاني لاعبة عالمياً في عدد مرات الفوز ببطولات العالم.

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