بعد فضائح أثارتها 6 نساء.. مندي ينكر كل التهم

المصدر: وكالات

أنكر ظهير مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الدولي الفرنسي بنجامان مندي تسع تهم موجّهة إليه بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب ست شابات، وذلك أثناء مثوله أمام المحكمة الاثنين.

ووقف اللاعب البالغ 27 عاماً والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشستر كراون وكرر عبارة "غير مذنب"، حيث تم توجيه التهم إليه وقدّم التماسات للمرة الأولى.

وأنكر الفرنسي سبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي وواحدة بمحاولة اغتصاب، تتعلق بستة نساء تقدمن بشكاوى ضده.

وسيمثل أمام هيئة محلفين في 25 يوليو المقبل مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عاماً) والذي دفع أيضاً ببراءته في كل التهم.

وانضم مندي إلى مانشستر سيتي من موناكو في العام 2017، وخاض معه 75 مباراة، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته وإصابات عدة.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019، علماً أنه توج مع "الديوك" بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

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