محمد صلاح.. أرقام وإنجازات وتاريخ في الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي حيث نجح في الفوز بجائزتين في ختام البطولة الأقوى والأفضل عالمياً، بعدما فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في 5 مواسم قضاها مع ليفربول، إضافة إلى الفوز بجائزة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

وبعد ليلة رائعة للاعب على الجانب الشخصي يكون محمد صلاح قد تساوى مع الإنجليزيين هاري كين وألان شيرار واقترب من الفرنسي تييري هنري، بعد أن فاز محمد صلاح بالحذاء الذهبي الثالث في تاريخه، ونجح اللاعب في ذلك بعدما حسم لقب الحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع الكوري سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

وكان صلاح قد سجل هدفا من على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأصبح محمد صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، وأصبح بذلك ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وكان محمد صلاح قد حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا، وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتشارك أكثر من لاعب في لقب الهداف.

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