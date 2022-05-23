دي بروين: شعرنا بالفزع قبل الانتفاضة أمام فيلا

المصدر: وكالات

أقر لاعب الوسط كيفن دي بروين بأن مانشستر سيتي واجه الرعب مرتين أمام أستون فيلا قبل أن يحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمس سنوات بفوزه 3-2 بعد انتفاضة أمس الأحد.

وبدا أن ليفربول سينتزع اللقب في اليوم الأخير حين تأخر سيتي 2-صفر قبل أن يسجل إلكاي جندوجان ورودري لإدراك التعادل ثم خطف جندوجان الانتصار في صحوة مذهلة خلال خمس دقائق.

وقال دي بروين الفائز بجائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الممتاز يوم السبت "ربما عانينا من الرعب في مرتين لكن هذا طبيعي في هذا الموقف".

وأضاف "حاولنا الحفاظ على الهدوء قدر المستطاع لكن شعرنا بالفزع أحيانا".

وتابع "عندما قلصنا الفارق إلى 2-1 تغير الموقف بأكمله بالنسبة لي. تغير الاستاد والأجواء واللاعبون ولم نتراجع بعد ذلك أبدا".

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