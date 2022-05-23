مبابي يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا إنه "يستطيع تخيل" مدى شعور ريال مدريد بالإحباط بعدما رفض عرضا من بطل إسبانيا ومدد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وأكد أنه سيدعم ريال في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم السبت المقبل.

وكان مبابي مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده الشهر المقبل، لكنه أعلن تمديد تعاقده يوم السبت حتى 2025.

وتعاملت رابطة الدوري الإسباني بغضب مع إعلان تمديد التعاقد، وقالت إنها ستتقدم بشكوى ضد باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، وقالت إن هذا العرض الجديد "يمثل تعديا على الاستقرار الاقتصادي" لكرة القدم الأوروبية.

وكان ريال قدم عرضا لضم مبابي العام الماضي، لكن سان جيرمان رفضه.

وتوجه مبابي بالشكر إلى ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بسبب إبداء الاهتمام بالحصول على خدماته.

وكتب مبابي على تويتر "أنا على دراية بالفرصة والامتياز اللذين حظيت بهما عندما كنت هدفا لمثل هذه المؤسسة. يمكنني أن أتخيل خيبة أملهم".

وأضاف "سأكون أكبر مشجع لهم في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس في بلادي".

وقال مبابي، الذي أحرز 39 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة لزملائه مع باريس سان جيرمان في كل المسابقات هذا الموسم، إنه يستطيع "مواصلة التطور" في نادي العاصمة الفرنسية.

وتابع "أنا مقتنع بأنه يمكنني الاستمرار في التطور هنا في ناد يوفر لنفسه كل الوسائل للوصول إلى القمة.. أنا سعيد جدا لأنني قادر على الاستمرار في التطور في فرنسا".

ومن المقرر أن يعقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مؤتمرا صحفيا، إلى جانب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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