لاعب ألماني يرفض "المانشافت" ويختار اللعب لأميركا

المصدر: وكالات

قرر ماليك تيلمان مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تمثيل المنتخب الأمريكي في المستقبل، رافضا تمثيل منتخب ألمانيا. وقال أنطونيو دي سالفو مدرب منتخب ألمانيا للشباب (تحت 21 عاما) في تصريحات لمجلة "كيكر" نشرتها اليوم:"نأسف لقرار" تيلمان، المولود لأب أمريكي. وكان تيلمان (19 عاما)، قد شارك في مباراتين مع منتخب تحت 15 عاما الأمريكي، قبل أن يشارك مع جميع منتخبات الفئات العمرية بألمانيا، ومن بينها منتخب الشباب الذي يدربه دي سالفو، وقد شارك معه في أربع مباريات.

ويمكن للاعب تغيير وجهته فيما يتعلق بالمنتخب الأول، حيث لم يشارك بعد مع المنتخب الألماني الأول. وشارك تيلمان في خمس مباريات ضمن صفوف الفريق الأول لبايرن ميونخ خلال الموسم الماضي، منها أربع مباريات في الدوري الألماني (بوندسليجا) ومباراة واحدة في كأس ألمانيا. وتجدر الإشارة إلى أن ماليك تيلمان هو شقيق تيموثي تيلمان لاعب فريق جرويتر فورت الهابط لدوري الدرجة الثانية الألماني.

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