ألكاراز.. الخطر الأكبر على ديوكوفيتش ونادال في "تنس رولان غاروس"

المصدر: وكالات

يخوض رفائيل نادال حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى، معركة حامية أمام نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، لكن قد ينتهي بهما المطاف بأن يتفوق عليهما الشاب الإسباني كارلوس ألكاراز. ويعد نادال، الفائز باللقب 13 مرة على الملاعب الرملية في رولان جاروس، بعيدا كل البعد عن أفضل حالاته حيث عاودته إصابة في القدم خلال الاستعداد لفرنسا المفتوحة.

وودع بطل بطولة أستراليا المفتوحة بطولتي مدريد وروما مبكرا وكان آخر لقب له في فبراير. ومع ذلك، فاستبعاد اللاعب الإسباني البالغ عمره 35 عاما من المنافسة يبدو صعبا حيث اثبت تعافيه من التأخر بمجموعتين في نهائي أستراليا المفتوحة أمام دانييل ميدفيديف بأنه ما زال يملك الكثير. وعندما حصد نادال اللقب في ملبورن أصبح أول لاعب يحقق 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى متقدما على روجر فيدرر وديوكوفيتش.

أما ديوكوفيتش، الذي غاب عن أستراليا المفتوحة بعد رفضه التطعيم ضد فيروس كورونا وترحيله من البلاد بعد ذلك وسط صخب إعلامي، فهو يتطلع للحفاظ على لقبه في باريس ومعادلة رقم نادال القياسي. وبدا أن اللاعب الصربي البالغ عمره 35 عاما عاد إلى المسار الصحيح هذا الموسم بعد بدايته المضطربة لهذا العام، حيث حسم اللقب في روما مطلع الأسبوع الحالي بعد تغلبه بمجموعتين متتاليتين على اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع عالميا.

كما أن نجاح ديوكوفيتش في تعويض تأخره في البطولات الكبيرة ليس غريبا حيث حصد اللقب في العام الماضي عندما تعافى من تأخره بمجموعتين أمام تيتيباس.

واعتبر الكثيرون أن اللاعب اليوناني، الذي يتألق على الملاعب الرملية وجاءت آخر ثلاثة ألقاب له على هذا النوع من الملاعب، سيكون المنافس الأبرز على ألقاب البطولات الأربع الكبرى وكان قريبا من تحقيق حلمه في العام الماضي. لكن سيكون عليه مراقبة ألكاراز البالغ عمره 19 عاما والذي اثبت أنه مستعد لتخطي قائمة الانتظار. ولفت اللاعب الإسباني الشاب الأنظار هذا الموسم بعد حصده أربعة ألقاب بما في ذلك اللقب ميامي ومدريد، وسيصل إلى باريس كأحد المرشحين للفوز باللقب. وقد يشعر ألكاراز، الذي شارك كلاعب متأهل من التصفيات قبل 12 شهرا، بالمفاجأة من تطوره هذا العام، لكنه لا يظهر أي علامات على التراجع مع تقدمه الكبير في التصنيف العالمي.

وقال المصنف السادس عالميا الذي تغلب على كل من نادال وديوكوفيتش في طريقه للفوز باللقب في مدريد في وقت سابق في مايو أيار "نعم، أنا مستعد للفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى ومحاولة تحقيق ذلك. "هدفي هذا العام هو تحقيق لقب في البطولات الأربع الكبرى. دعونا نرى ماذا سيحدث في رولان غاروس".

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