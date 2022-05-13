ميسي الرياضي الأعلى أجراً في 2021

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

تربّع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي على عرش الرياضيين الأعلى أجراً في العالم عام 2021، حسب مجلة "فوربس"، بدخل بلغ نحو 130 مليون دولار، متقدماّ على نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعاد "البرغوث" البالغ 34 عاماً إلى صدارة التصنيف الذي تنشره المجلة الأميركية المتخصصة، بعدما أزاحه منه نجم فنون القتال المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور العام الماضي.

ومن إجمالي دخله البالغ 130 مليون دولار قبل الضرائب (على غرار عامي 2019 و2020 عندما كان في صفوف برشلونة الإسباني)، هناك 75 مليون دولار تقاضاها من عقده مع النادي الباريسي، و55 مليوناً من أنشطته التجارية خصوصاً مع "أديداس"، "بادوايزر" و"بيبسي".

ويحتل نجم ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "الملك" جيمس (37 عاماً) المرتبة الثانية برصيد 121.2 مليون دولار، ثلثاه (أي نحو 80 مليون دولار) هي أرباح خارج إطار الرياضة من أعمال واستثمارات متراوحة من السينما إلى العملات الرقمية.

وأكمل جناح مانشستر يونايتد الإنكليزي رونالدو (37 عاماً) عقد ثلاثي المقدمة بإيرادات 115 مليون دولار.

ويمتلك المهاجم البرتغالي إيرادات متوازنة، إذ هناك 60 مليوناً من عقده الرياضي و55 من أنشطته الأخرى، لا سيما عقود الرعاية مع "نايكي" وغيرها.

ويحتل البرازيلي نيمار زميل ميسي في سان جرمان المرتبة الرابعة (95 مليون دولار)، يليه ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (82.8 مليون دولار).

وبعيداً عن كرة القدم وكرة السلة، هناك نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر في المرتبة السابعة بدخل 90.7 مليون دولار، 90 مليوناً منها تأتي من أنشطته التجارية بسبب غياباته الكثيرة العام العام الماضي إثر جراحة في ركبته.

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