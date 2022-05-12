ديبالا يرحل رسمياً عن يوفنتوس.. ونائب رئيس النادي يكشف السبب

المصدر: وكالات

كشف نائب رئيس نادي يوفنتوس الايطالي، التشيكي بافل ندفيد عن السبب الذي أدى إلى رحيل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا رسميا عن الفريق، حيث ينتهي عقده 30 يونيو المقبل. وقال ندفيد لدى سؤاله لماذا توقفت المفاوضات لتجديد عقد ديبالا لشبكة "ميدياست" "من الصعب الاجابة على هذا السؤال بالتحديد. قمنا بتقييم اللاعب من جميع النواحي، ما يقدم لنا داخل الملعب وخارجه. بطبيعة الحال كانت طلباته (ديبالا) مرتفعة جدا، وهذا امر محق لأنه لاعب رائع، لكننا لم نشعر بأننا مستعدون للقيام بذلك وبالتالي من المنطقي ان يذهب كل واحد منا في طريقه".

انضم ديبالا (28 عاماً) إلى يوفنتوس في العام 2015 وأحرز معه لقب الدوري خمس مرات وجائزة افضل لاعب في موسم 2020، وعُيّن نائباً لقائد الفريق مع بداية الموسم الحالي، لكن غياباته العدة بسبب الإصابة أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".

ورشحت تقارير في الصحف الايطالية انتقال ديبالا الى صفوف إنتر بطل الدوري الموسم الماضي والذي توج بكأس ايطاليا بفوزه على يوفنتوس بالذات 4-2 بعد التمديد أمس.

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