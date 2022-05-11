مدرب منتخب السعودية يكشف حقيقة تجنيس لاعبين قبل انطلاق مونديال 2022

المصدر: وكالات

نفى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أنباء غير رسمية تناولتها وسائل إعلام غير سعودية، حول أن الاتحاد السعودي يسعى لتجنيس عدد من اللاعبين الأجانب قبل انطلاق كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

كذلك نفى رينارد إجراء أي مناقشات معه من جانب الاتحاد في هذا الشأن بخصوص عدد من الأسماء.

وقال رينارد في مداخلة مع برنامج "في المرمى" الذي عرض على قناة "العربية" السعودية الليلة الماضية ردا على سؤال حول تجنيس اللاعبين الأجانب للمشاركة مع المنتخب في المونديال، إنه يرفض فكرة تجنيس اللاعبين الأجانب للمشاركة مع المنتخب الوطني.

وأضاف :"لم أسمع عن تجنيس لاعبين لمصلحة المنتخب السعودي، ولا أعتقد أنها فكرة جيدة لأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين في البلاد".

وفيما يتعلق برحلة الوصول إلى المونديال، قال المدرب الفرنسي في تصريحات نشرتها صحيفة "عاجل" السعودية اليوم الأربعاء :"شعرت بأن السعودية قريبة من كأس العالم عقب مباراة أستراليا التي أقيمت على أرض الأخيرة لأننا لعبنا بشكل جيد رغم الظروف الجوية التي صاحبت المباراة".

وأضاف :"لكن علينا معرفة أن الأصعب ينتظرنا في المونديال، فنحن سنواجه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وعلينا أن نكون على أتم استعداد، ونتحلى بالثقة لأن جودة اللاعب السعودي عالية للغاية".

واعترف رينارد بأن عدم مشاركة اللاعبين السعوديين بشكل أساسي مع أنديتهم تسبب له في مشكلة، وأوضح :"هي مشكلة بالنسبة لي، وعلي أن اختار أفضل اللاعبين، ودعني أضرب مثالا هنا بفراس البريكان الذي لم يكن يلعب مع النصر وانتقل إلى الفتح وأصبح عنصرا مهما بفريقه وبعد ذلك أساسيا مع المنتخب."

وعن عودة عبدالله المعيوف، حارس المرمى الذي اعتزل دوليا، قال رينارد :"قابلت المعيوف وتحدثت معه قبل مباراة أستراليا، وقررت وضع الثقة في الحراس الذين كانوا معي طوال العامين الماضيين، المعيوف حارس متميز لكنني أنا من يختار اللاعبين، وباب المنتخب السعودي مفتوح لجميع اللاعبين."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news