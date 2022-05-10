الدوري السعودي.. مباراة مؤجلة لتقليص الفارق بين الهلال والاتحاد

المصدر: وكالات

يسعى الهلال إلى تقليص الفارق مع الاتحاد المتصدر والمحافظة على حظوظه بالمنافسة على اللقب، عندما يلاقي الاتفاق الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين للدوري السعودي في كرة القدم.

ويملك الهلال، حامل اللقب في آخر موسمين، 52 نقطة من 25 مباراة مقابل 61 للاتحاد الذي لعب مباراة أكثر وتبقى له أربع مباريات في النسخة الحالية، فيما يصارع الاتفاق الثالث عشر لعدم الهبوط، إذ يبتعد عن وصيف القاع بفارق نقطة يتيمة.

ويتفوّق الهلال تاريخياً على مضيفه الاتفاق في الدوري، حيث تقابلا 84 مرة سابقة، واحدة منها في المربع الذهبي، واستطاع الهلال الفوز في 48 مباراة مقابل فوز الاتفاق في 11 مباراة والتعادل في 25 مباراة.

ونجح الاتفاق بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه التعاون 4-صفر، استعاد من خلاله التوازن.

يبرز في الاتفاق حارسه الجزائري رايس مبولحي والسلوفاكي فيليب كيس والتونسي نعيم سليتي والسويدي روبن كوايسون ومحمد الكويكبي.

وبعد خسارته المفاجئة أمام الفيحاء في مباراة مؤجلة، عاد الهلال لسكة الانتصارات سريعاً بعدما تغلب على ضمك 4-2. ويطمح في تخطي عقبة الاتفاق لتقليص الفارق النقطي مع الاتحاد المتصدر إلى ست نقاط، قبل موقعة الكلاسيكو التي تجمعهما يوم الأحد المقبل ويتحدد على ضوء نتيجتها مسار البطولة بنسبة كبيرة.

وتلقى الهلال ضربة مزدوجة قبل مراحل الحسم، بعد انتهاء موسم لاعبيه متعب المفرج والكولومبي غوستافو كويار، لاصابتهما في مباراة ضمك الأخيرة.

وأكّدت الفحوصات الطبية إصابة المفرج بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، إلا أن الهلال لم يحدد بعد موعد خضوعه لإجراء العملية الجراحية.

وكان المفرج قد شارك بديلا في الدقيقة 64، لكنه سقط بعد مرور 4 دقائق فقط، بعد احتكاك مع أحد لاعبي ضمك ليغادر الملعب.

وفي السياق ذاته، كشفت الفحوصات تعرّض كويار للإصابة في عضلة الساق، وسوف يخضع للتدريبات العلاجية ولن يعود قبل نهاية الموسم.

لكن الهلال سيستفيد من عودة عبدالله عطيف بعد تعافيه من الإصابة، وقد يحل بديلا لكويار في خط الوسط الى جانب سلمان الفرج.

وسيرمي الهلال بكل ثقله من أجل الفوز، حيث أن أي تعثر قد يفقده بنسبة كبيرة فرصة المنافسة على الدوري.

ويبرز في صفوف الهلال ياسر الشهراني ومحمد البريك وسلمان الفرج وسالم الدوسري والمالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو متصدر ترتيب هداف الدوري، والبرازيلي ميكايل ديلغادو ومواطنه ماثيوس بيريرا.

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