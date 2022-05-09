الأهلي السعودي يتلقى إخطارا رسميا بنقل مباراتيه المتبقيتين في الدوري

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن إدارة النادي الأهلي السعودي تلقت رسميا خطاب نقل المباراتين المتبقيتين للفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أمام أبها والرائد، من ملعب الأمير عبد الله الفيصل، إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة أوضحت لها أن نقل المباراتين يأتي بسبب انشغال ملعب الفيصل ببعض الفعاليات لموسم جدة، الذي انطلق أول أيام عيد الفطر ويستمر لمدة 60 يوما.

من جهة أخرى، قدمت إدارة النادي الأهلي شكرها إلى الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل على تبرعه بمبلغ 500 ألف ريال، والتي تمثل حصة من تذاكر مواجهة الفريق الأول أمام أبها يوم السبت المقبل.

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