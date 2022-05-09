نجل مرتضى منصور يكشف "معلومة قد تثير الفتنة بين الأهلي والزمالك"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، عن حقيقة تواصل زوجة مدرب الأهلي، الجنوب إفريقي موسيماني، مع إدارة النادي الأبيض من أجل تدريب الفريق الأول قبل التعاقد مع المدرب فيريرا، وهو الحديث الذي أكده من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وقال أمير مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" المصرية: "إذا علقت على تصريحات مرتضى منصور بشأن تواصل زوجة موسيماني معي، سيتم اتهامي بعد الحلقة بإثارة الفتن، حدث تواصل بالفعل بناءً على طلب منها عن طريق وسيط محسوب على نادي الزمالك ونجل لاعب سابق بالزمالك، وقالت إن هناك مشاكل مع الأهلي، ولكن في هذا التوقيت رفض مرتضى منصور التطرق لهذا الأمر، حيث أكد أن المدرب فيريرا أولوية بالنسبة لنا".

وتحدث نجل مرتضى منصور عن عدد من الأزمات المتعلقة بنادي الزمالك ومنها قضية شيكابالا، حيث رتب أولويات اللاعبين في نادي الزمالك قائلاً: "كل فريق يضم لاعبين ذوي شخصيات قيادية مثل شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي، وبعدهم طارق حامد ومحمد أبو جبل، ولاعبين أصغر مثل أحمد فتوح وإمام عاشور، شيكابالا وعبد الشافي تحديدًا يستحقان أن نكبرهما ونحميهما ونمنحهما الراحة حتى الوقت الذي يشعرون فيه بأنهم يريدون أن يخدموا النادي في مكان آخر، لأنهم يقدمون استفادة كبيرة لنا".

وأكد أمير أنه سيتم تعديل عقد شيكابالا بالمبلغ الذي اتفق عليه اللاعب لتنتهي الأزمة وأضاف: "أيمن حفني يتدرب بشكل جيد جداً، كان يعاني من إحباط كبير بسبب مرض نجلته، وفيريرا تحدث معه ومنحه دفعة معنوية، واللاعب يركز جدًا وله رصيد كبير في النادي، وله استثناء في أي أمر يريده".

وتطرق أمير للحديث عن قضية محمود عبد المنعم كهربا: "هناك إجراءات نسير فيها مع المحامي ونخاطب اللاعب والنادي الأهلي الذي يمتلك اللاعب، والفيفا يخاطبهما أيضًا وحال عدم السداد سيتم إيقافه، كهربا أخطأ في حق الزمالك واستطعنا أن نحصل على حقنا، ولا يهم ما يريده كهربا، لكن المهم ما يريده الزمالك".

وأكد أمير أن نادي الزمالك لا يفكر في استقدام حكام أجانب، وأشار أنه من الطبيعي أن يكون الحكام مصريين، مشيراً إلى أن الزمالك يتعرض لأشياء ولكنه لم يخرج ليشكو، مشيراً إلى أن الزمالك لا يريد أن يصدر الأزمات.

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