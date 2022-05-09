أتليتيكو يقترب من التأهل لدوري الأبطال بالفوز على ريال مدريد

المصدر: وكالات

عزز أتلتيكو مدريد آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على جاره اللدود وضيفه ريال مدريد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة المحلية.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 64 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط أمام ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، قبل خوض الفريقين مبارياتهما الثلاث الأخيرة بالبطولة هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد الريال، الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم رسميا في المرحلة الماضية، عند 81 نقطة في الصدارة.

وتقمص يانيك كاراسكو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليقود فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لتحقيق انتصاره الأول على الفريق الملكي بالدوري الإسباني منذ فبراير 2016.

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