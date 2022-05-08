التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد وتحقق اللقب الأكبر في مسيرتها

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، اللقب الاكبر في مسيرتها الاحترافية بتتويجها السبت بدورة مدريد على الملاعب الترابية بفوزها في النهائي على الاميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5، صفر-6، 6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

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