التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد وتحقق اللقب الأكبر في مسيرتها

المصدر: وكالات

حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، اللقب الاكبر في مسيرتها الاحترافية بتتويجها السبت بدورة مدريد على الملاعب الترابية بفوزها في النهائي على الاميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5، صفر-6، 6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news