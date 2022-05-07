تشلسي يتعرض لتعادل قاتل أمام مالكه الجديد.. وواتفورد يهبط

المصدر: وكالات

أمام مالكه الجديد، مني تشلسي بتعادل قاتل 2-2 ضد ضيفه ولفرهامبتون ليبقى من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت التي شهدت هبوط واتفورد الى "تشامبيونشيب".

وكان النادي اللندني أعلن قبل ساعات من المباراة أن كونسورتيوم يقوده الاميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز الأميركي للبيسبول والذي تابع المباراة من ملعب "ستامفورد برديج"، فاز في معركة شراء النادي بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار).

وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع آذار/مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم الانباء الايجابية إداريًا، بقي تشلسي على أرض الملعب من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري بعد تعادل مع مانشستر يونايتد وخسارة من ايفرتون، ليفشل في إراحة نفسه نسبيًا من الصراع على آخر مركزين مؤهلين الى دوري أبطال أوروبا.

وبات في رصيد فريق المدرب الالماني توماس توخل 67 نقطة، متقدمًا بأربع وست نقاط عن أرسنال وتوتنهام تواليًا، علمًا أن الاخير يحلّ ضيفاً على ليفربول لاحقًا، فيما يستضيف "المدفعجية" فريق ليدز الاحد.

وبعد أن جُرّد من لقبه بطلاً لأوروبا هذا الموسم، يأمل تشلسي في ألاً يخرج خالي الوفاض هذا العام عندما يلتقي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

وتسبب المغربي رومان سايس بركلة جزاء إثر عرقلته روميلو لوكاكو أكدها الحكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، وانبرى لها الدولي البلجيكي بنجاح (56).

وأضاف لوكاكو الثاني بعد دقيقتين فقط بعد أن افتك الاميركي كريستيان بوليسيك الكرة من المنافس بالقرب من منطقته ومررها الى المهاجم الذي سددها بيمناه من خارج المنطقة جميلة الى يسار الحارس (58).

إلاّ أنّ البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو قلص الفارق بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى أعلى المرمى الى يسار الحارس السنغالي إدوار مندي (79).

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حطّم كونور كودي قلب المالك الجديد برأسية في المرمى إثر عرضية من البديل البرتغالي شيكينيو.

وهبط واتفورد الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بخسارته بهدف دون رد أمام كريستال بالاس سجله العاجي ويلفريد زاها من ركلة جزاء، ليلحق بنوريتش المتذيل.

وتعرضت آمال بيرنلي بالبقاء لانتكاسة بعد سقوطه1 -3 أمام ضيفه أستون فيلا الذي تقدم عبر داني إينغز (7)، الارجنتيني إيميليانو بوينديا (31) وأولي واتكينز (52)، فيما أحرز العاجي ماكسويل كورنيه هدف أصحاب الارض الشرفي (90+1).

وفي رصيد بيرنلي 34 نقطة من 35 مباراة، مثلها لليدز الذي يلاقي أرسنال الاحد، و32 نقطة لإيفرتون من 33 مباراة الذي يحلّ على ليستر سيتي في اليوم ذاته ولديه مباراة مؤجلة على أرضه ضد كريستال بالاس.

وفاز برنتفورد الثاني عشر على ضيفه ساوثمبتون الخامس عشر 3-صفر بأهداف السويدي بونتوس يانسون (13)، يوان ويسا من كونغو الديمقراطية (14) والنروجي كريستفور أيير (79).

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