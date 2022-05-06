تشيلي تطالب "فيفا" بإقصاء الإكوادور من كأس العالم

المصدر: وكالات

‬طلب الاتحاد التشيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي (الفيفا) أمس البت في أهلية لاعب إكوادوري زاعما أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين مما يثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم هذا العام. وقالت تشيلي إنها تملك دليلا على أن بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.

وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى الفيفا، والتي اطلعت عليها رويترز، شهادات ميلاده "المزورة" بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه. وذكر الاتحاد التشيلي في بيان "من الواضح أن كل هذا معروف بشكل جيد من الاتحاد الإكوادوري. وأقر الفيفا بأنه "تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي" لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وذكرت تقارير من الإكوادور في 2021 أنه تم قبول كاستيو مواطنا إكوادوريا ما يمكنه من اللعب للمنتخب الوطني. وخاض كاستيو مباراته الأولى مع الإكوادور بعد خمسة أشهر من هذا القرار الذي ورد في صحيفة التليجرافو. ونفى الاتحاد الإكوادوري امس ما اعتبرها "شائعات لا أساس لها" تهدف إلى زعزعة استقراره من الذين يريدون منع مشاركته في نهائيات قطر.

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