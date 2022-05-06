التونسية جابر تصنع التاريخ وتبلغ نهائي دورة مدريد للتنس

المصدر: وكالات

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، النهائي الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتأهلها إلى مباراة القمة في دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (43) بنتيجة 6-2 و6-3 أمس، بينما عبر الإسباني رافايل نادال بصعوبة إلى ربع النهائي ليلاقي مواطنه الشاب كارلوس ألكاراس.

وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية. وتلعب ابنة الـ27 عامًا في النهائي الثاني لها هذا العام مع الأميركية جيسيكا بيغولا الثانية عشرة والفائزة على السويسرية جيل تايخمان 6-3 و6-4.

ونجحت التونسية المصنفة ثامنة في الدورة في تحسين سجلها السيئ ضد ألكسندروفا محققة فوزها الثاني في ثامن مواجهة بينهما، بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية أربعة انتصارات تواليًا. وكانت جابر، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب الأولى عالميًا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news