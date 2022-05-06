حوار اسكتلندي ألماني في نهائي "يوروبا ليغ"

المصدر: وكالات

بات أينتراخت فرانكفورت ممثلاً لألمانيا في المباراة النهائية بتجديد فوزه على وست هام الإنكليزي 1-صفر في إياب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، بعدما ودّع مواطنه لايبزيغ في المباراة الثانية المسابقة بخسارته أمام رينجرز الاسكتلندي 3-1.

وفي المباراة الأولى، جدد فرانكفورت فوزه على ضيفه وست هام بهدف الكولومبي رافايل سانتوس بوري (26)، بعدما كان الفريق الألماني فاز ذهاباً 2-1 في لندن. وكانت المباراة مجنونة إذ أكمل وست هام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد آرون كريسويل بالبطاقة الحمراء المباشرة. كما تلقى مدرب الفريق الاسكتلندي ديفيد مويس بطاقة حمراء في الدقيقة 79. وجاء هذا التوتر في المباراة امتداداً لإشكالات سبقت المواجهة ليلتي الثلاثاء والأربعاء. فقد أعلنت شرطة فرانكفورت اعتقال أكثر من 30 شخصاً في إطار إجراءاتها الأمنية قبيل المباراة، غداة اشتباكات بين مشجعي الفريقين الألماني والإنكليزي ليل الأربعاء.

أفادت الشرطة أن مشجعيَن اثنين لوست هام فقدا الوعي بعدما هاجمهما مشجعو الفريق المضيف، وتلقيا العلاج في المستشفى. وأقدمت الشرطة على تفريق ما يقارب 800 مشجع لوست هام في محيط المحطة الرئيسية للسكك الحديد في المدينة حيث "سعى أنصار الفريقين إلى المواجهة".

وتعرض مشجعون لوست هام ليل الثلاثاء أيضاً لهجوم من قبل مجموعة قيل إنها مكونة من 20 شخصاً كانوا يرتدون قمصان أينتراخت فرانكفورت. وبمعزل عن ذلك، واصل فرانكفورت مشواره المثالي في ثاني المسابقات الأوروبية من حيث الأهمية، بعدما أطاح في ربع النهائي برشلونة الإسباني وعبر إلى الدور الموالي من ملعب "كامب نو" معقل الكاتالونيين في مباراة شهدت جدلاً كبير حيال الحضور الجماهيري الكبير للنادي الألماني.

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