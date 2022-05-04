حارس برشلونة يغيب عن منتخب ألمانيا في يونيو

المصدر: وكالات

سيغيب الألماني مارك-أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني والحارس البديل لمنتخب ألمانيا، عن الدور الأول في دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، بحسب ما أعلن مدرب الـ"مانشافت" هانزي فليك اليوم. وأوضح فليك عبر موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه بعد نقاش "مفتوح وشامل للغاية مع المدرب"، قرر تير شتيغن بديل مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، أخذ استراحة حقيقية قبل الموسم المقبل.

وقال المدرب السابق لنادي بايرن ميونيخ مستذكراً أن "مارك هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم. ورغم ذلك، وبسبب الإصابات، لم يكن قادراً على الاستفادة من فترات الراحة الصيفية لشحن طاقته خلال العامين الماضيين". وأضاف أنه "نظراً إلى مونديال قطر المقبل (في نوفمبر)، اتفقنا على أن استراحة عادية من اللعب والتدريب مهمة ومعقولة هذا العام".

من جهته، قال حارس المرمى البالغ 30 عاماً إنه لا يزال "سعيداً للغاية" لكونه جزءاً من المنتخب الوطني. وأضاف تير شتيغن الذي شارك في 28 مباراة دولية "لكن بعد ثلاثة مواسم مكثفة من دون عطلة صيفية بينها، أنا سعيد لأن المدرب الوطني يتفق معي على أنني بحاجة إلى هذه الراحة وأنه يدعمني في هذه العملية".

ومن المقرر أن تلتقي ألمانيا مع إيطاليا بطلة أوروبا في الرابع من يونيو في بولونيا، قبل مواجهتي إنكلترا في ميونيخ والمجر في بودابست في السابع والحادي عشر من الشهر نفسه. ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب ضد إيطاليا في 14 يونيو في مونشنغلادباخ، فيما تقام المباراتان الأخريان ضد إنكلترا والمجر في سبتمبر.

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