وفاة رائد سباقات السيارات البريطاني بروكس عن 90 عاما

المصدر: وكالات

توفي رائد سباقات السيارات البريطاني توني بروكس عن 90 عاما. وكان طبيب الأسنان آخر فائز بسباق جائزة كبرى في خمسينيات القرن الماضي على قيد الحياة في فورمولا 1 كما حصل على المركز الثاني في بطولة العالم 1959. وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 في بيان "شعرت بحزن بالغ لسماع نبأ وفاة توني بروكس.كان ضمن مجموعة رائدة من السائقين الذين تخطوا كل الصعاب في فترة شهدت مخاطر كثيرة في الرياضة".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن خبر وفاة بروكس أعلنته ابنته جوليا. وفاز بروكس بستة سباقات للجائزة الكبرى خلال واحدة من أكثر الفترات التي شهدت حوادث خطيرة في الرياضة حيث ظهر لأول مرة في البطولة مع فريق بي.آر.ام في 1956 واعتزل في 1961 في سن 29 عاما. كما دافع عن ألوان فرق فانوول وفيراري وكوبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news