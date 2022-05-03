صورة من منزل مبابي تكشف عن مصير انتقاله إلى مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي بدأ في حزم أمتعته للانتقال إلى مدريد للانتقال إلى النادي الملكي اعتباراً من الموسم المقبل، مستشهدة بذلك على الصورة التي نشرها الفنان أورا إيتو، وهو صديق مقرب من لاعب باريس سان جيرمان على حسابه الشخصي في "إنستغرام" تظهر أغراضاً لمبابي في صناديق تمهيداً للرحيل من منزله.

وقالت الصحيفة إن مبابي شكر الفنان أورا إيتو على إهدائه قميصا موقعا. وفي خلفية الصورة المنشورة يظهر رف فيه بعض جوائز مبابي معبأة ومغلفة، إلى جانب صناديق من الورق المقوى، وصحف مغلفة أيضا تتحدث عنه.

وأضافت أن مبابي سيلعب آخر مباراة سيخوضها مبابي هذا الموسم ستكون في 21 مايو المقبل وبعدها سيعلن رسمياً موقفه.

وتأتي هذه الأنباء الواردة من وسائل الاعلام الإسبانية في وقت ما زالت الصحف الفرنسية تتمسك ببقاء مبابي في باريس وتجديد عقده مع الباريسي.

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