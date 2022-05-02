محمد صلاح يحتفل بعيد الفطر مع ساديو ماني.. ونادي ليفربول ينصح بعدم الإكثار من تناول الكعك

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

وجه هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، التهنئة إلى جماهيره بمناسبة عيد الفطر، وكتب صلاح على حسابه الرسمي في "تويتر" "عيد سعيد وكل عام وانتم بخير".

من جهته نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورة للنجم المصري بصحبة ساديو ماني ونابي كيتا وإبراهيم كوناتي، وهم يستعدون بالزينة والبالونات لاحتفالات العيد وغردت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول "عيدكم مبارك يا ريدز.. نصيحة لا تكثروا من الكعك واستعدوا لمباراة الريدز غداً" ثم تبع ذلك إعادتهم لتغريدة محمد صلاح وتهنئته لجماهيره.

ويحلّ ليفربول الإنجليزي على فياريال الإسباني غداً «الثلاثاء»، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبجعبته هدفين نظيفين، وضعاه على مشارف النهائي في موسم يبحث فيه عن تحقيق رباعية تاريخية.

وفي اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل، يحلّ مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه 4-3 ذهاباً في واحد من أكثر مباريات الموسم متعة.

ولم يودّع ليفربول الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى، بعد فوزه ذهاباً، منذ موسم 2001-2002، عندما أقصاه باير ليفركوزن الألماني، ونجمه ميكايل بالاك من الدور ربع النهائي «1-صفر و2-4».

وتوّج الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه تشيلسي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر «83-82»، علماً انه قد يتواجه معه في المباراة النهائية المقررة في باريس التي حصلت على شرف استضافتها بعد تجريد سان بطرسبورج الروسية.

وفي مباراة الذهاب، انتظر ليفربول مطلع الشوط الثاني من أجل فك التكتل الدفاعي لفياريال ليفتتح التسجيل بـ «النيران الصديقة» عبر مدافع «الغواصات الصفراء» الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان، وعزز النتيجة بهدف الدولي السنغالي ساديو مانيه بعد دقيقتين إثر تمريرة من النجم المصري محمد صلاح.

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