الآلاف من مشجعي ريال مدريد يحتفلون بالتتويج الـ35

المصدر: مدريد ■ رويترز

احتشد نحو 15 ألف مشجع مبتهج لريال مدريد أمام نافورة سيبيليس بقلب العاصمة، للانضمام إلى اللاعبين في الاحتفالات بتعزيز الرقم القياسي بالتتويج للمرة 35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عقب الفوز بملعبهم 4-صفر على إسبانيول.

وبدأ الجمهور في التجمع بالساحة المركزية، التي يحتفل بها النادي عادة بنجاحاته، قبل ساعة تقريباً من نهاية المباراة التي تفوق فيها ريال بسهولة، إذ سجل رودريجو ثنائية في الشوط الأول ليحفز المشجعين على التبكير بالاحتفال.

وفرضت قيود مرورية بالمكان منذ وقت مبكر أمس الجمعة، وشيّد مسرح حول النافورة للاستعداد لاستقبال حافلة الفريق المكشوفة القادمة من استاد سانتياغو برنابيو لمواصلة الاحتفال. وهذه المرة الأولى التي يحتشد فيها أنصار ريال للاحتفال من دون ارتداء كمامات بعد جائحة «كوفيد-19»، حيث توج الفريق بلقبه السابق بالدوري في 2020 في فترة العزل العام.

وبدأ الحفل في الاستاد، وقاد مارسيلو المراسم. واحتفى القائد البرازيلي والمدافع المخضرم برقم قياسي، إذ حقق لقبه 24 مع ريال ليتخطى الأسطورة خينتو، ويصبح أكثر اللاعبين تتويجاً بألقاب في النادي الذي يمتد تاريخه 120 عاماً.

واشترك مارسيلو مع بنزيمة في رفع الكأس وقيادة الفريق في الاحتفال مع الجماهير بالاستاد، حيث اصطحب اللاعبون والمدربون عائلاتهم داخل الملعب لأكثر من ساعة واستمر المشجعون في المدرجات لتقاسم لحظات الفرح.

وبعد ساعتين من المباراة وصل اللاعبون إلى سيبيليس، وتولى مارسيلو (33 عاماً)، الذي قد يخوض موسمه الأخير في النادي الإسباني بعد 16 عاماً، مهمة وضع علم ووشاح ريال على تمثال الإلهة اليونانية في تقليد شهير.

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