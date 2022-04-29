"البحارة" بطل الدوري السوري لكرة القدم للمرة الخامسة

المصدر: جوني جبور - دبي

توج فريق تشرين بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه، بعد فوزه عصر اليوم الجمعة على مضيفه الكرامة بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الرابعة والعشرين من البطولة، حيث أحرز زكريا العمري ومحمد كامل كواية ومحمد مالطة أهداف تشرين.

وجاء تتويج تشرين الشهير بـ "البحارة" قبل جولتين من نهاية الدوري، في ظل مستوى ثابت قدمه لاعبوه طوال مراحل الموسم، إضافة لامتلاك الفريق لشخصية البطل، والتي قادته من تحقيق الفوز 18 مباراة، والتعادل في خمسة مواجهات والاكتفاء بالخسارة في مناسبة واحدة جاءت في الجولة 22 أمام جبلة بنتيجة "1-2".

وعزز تشرين صدارته الترتيب العام برصيد 59 نقطة، كانت كفيلة له قبل جولتين في حسم اللقب، خصوصاً أن تشرين حافظ على فارق النقاط السبعة عن ملاحقه الوثبة الذي فاز بدوره على الحرجلة بهدف نظيف حمل توقيع لاعبه أنس بوظه، في انتصارٍ لم يشفع للوثبة في الإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب.

وعادت ظاهرة الانسحابات لتطل برأسها في الدوري السوري، بعد أن رفض النواعير الهابط لدوري الدرجة الأولى، إكمال مباراته أمام مضيفه حطين، على أثر احتساب الحكم محمد قرام ضربة جزاء لحطين في الدقيقة 68، وكانت النتيجة حينها تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي باقي النتائج، حقق الشرطة فوزاً مفاجئاً على جاره الوحدة بثلاثة أهداف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفيحاء، ليحافظ الشرطة على آماله في البقاء بين الكبار.

واستطاع الفتوة العودة إلى سكة الانتصارات، بفوزه على مضيفه الطليعة بهدف نظيف سجله عبد الرحمن الحسين في الدقيقة 63، فيما انتهت مباراة الجيش ومضيفه جبلة بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن أهلي حلب وعلى استاد الحمدانية في تحقيق الفوز على جاره عفرين (الهابط للدرجة الأولى) بهدفين نظيفين سجلهما علي خليل في الدقيقة 50، ومحمد ريحانية في الدقيقة 52.

الترتيب العام للدوري السوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 24

1ـ تشرين 59 نقطة

2ـ الوثبة: 52 نقطة

3ـ الجيش: 43 نقطة

4ـ الوحدة 38 نقطة

5ـ جبلة: 34 نقطة

6ـ الطليعة: 33 نقطة

7ـ أهلي حلب: 35 نقطة

8ـ الفتوة: 35 نقطة

9ـ الكرامة: 32 نقطة

10ـ حطين: 30 نقطة

11ـ الشرطة: 27 نقطة

12ـ الحرجلة: 24 نقطة

13ـ النواعير: 13 نقطة

14ـ عفرين: 4 نقاط

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