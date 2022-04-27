بطل طواف فرنسا السابق يعتزم العودة للمنافسات بعد التعافي من إصابة خطيرة

المصدر: وكالات

تعافى الكولومبي ايجان بيرنال، البطل السابق لسباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، من إصابات خطيرة تعرض لها إثر حادث قبل ثلاثة أشهر، ويمكنه العودة إلى المنافسات قريبا.

وكشف جوستافو أوريزا، الطبيب المعالج لبيرنال، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي عن بعد للأكاديمية الوطنية للطب في كولومبيا اليوم الأربعاء، أن بيرنال تعافى من الإصابات بشكل جيد، وسيكون مستعدا للمشاركة في السباقات مجددا خلال نحو أربعة أسابيع.

ويعتزم بيرنال العودة لأوروبا في الايام المقبلة، واستئناف التدريبات مع فريق اينيوس. كان بيرنال، وهو أول كولومبي يتوج بلقب تور دو فرانس وذلك في عام 2019 ، قد اصطدم بحافلة متوقفة خلال تدريباته في بلاده في يناير الماضي.

وأصيب بيرنال بكسور متعددة في الضلوع والفقرات والفخذ والركبة، كما تعرض لإصابة في الرئتين.

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