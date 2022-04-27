مدرب مان يونايتد: آمال الفريق بالتأهل إلى أبطال أوروبا "غير واقعية"

المصدر: وكالات

قال المدرب الألماني رالف رانغنيك اليوم إن آمال مانشستر يونايتد بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والمؤهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل "غير واقعية"، وأن على "الفريق التعيش مع هذا الأمر". وجاء ذلك في تصريحات للمدرب، عشية استضافة تشلسي غدا في مباراة مقدّمة من المرحلة 37.

ويدخل يونايتد الى المباراة على ملعب "أولد ترافورد" في أعقاب خسارتين أمام ليفربول وأرسنال تواليًا أنهيتا آماله منطقيًا بتحقيق المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة بفارق ست نقاط من أرسنال الرابع والذي خاض مباراة أقل. وسيغيب عن المواجهة المقدمة بسبب انشغال تشلسي في نهائي الكأس ضد ليفربول في 14 مايو على ملعب "ويمبلي"، كل من الجناح جايدون سانشو والقائد المدافع هاري ماغواير العرضة للكثير من الانتقادات هذا الموسم، لينضما الى قائمة طويلة من الإصابات.

وقال رانغنيك خلال المؤتمر الصحافي "لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في التحدث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا. علينا أن نكون واقعيين". وتابع "حتى لو فزنا بالمباريات الاربع المتبقية، فإن الامور ليست في أيدينا. ولكن ما هو في أيدينا هو الاسلوب الذي نلعبه ومستوى الأداء. حتى من المهم للموسم المقبل أن ننهي الحالي بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد الالماني الذي سيبقى في أولد ترافورد للعب دور استشاري بعد قدوم الهولندي إريك تن هاغ من أياكس أمستردام اعتبارًا من الموسم المقبل، أن يونايتد سيستقطب الاسماء في سوق الانتقالات حتى ولو لم يتأهل الى المسابقة القارية الأم.

ورأى أن "تجديد عقد برونو (فرنانديش البرتغالي) أظهر أن ذلك لا زال ممكنًا. هذا نادٍ جذاب وهناك مدرب جديد"، مضيفًا "مع مقاربة جديدة، مع مدرب جديد والطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهذا النادي لا زال مثيرًا للاهتمام بشكل كبير". ويستمر غياب الفرنسي بول بوغبا والمهاجم الاوروغوياني إدينسون كافاني والظهير الايسر لوك شو ولاعب الوسط البرازيلي فريد.

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