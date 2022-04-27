رئيس نادي فرانكفورت يقترح احتفال جماهيره أمام قصر باكنغهام

المصدر: وكالات

اقترح بيتر فيشر رئيس نادي انتراخت فرانكفورت الألماني، أن تنظم الجماهير حفلا خارج قصر باكنغهام إذا تغلب الفريق على مضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي غدا في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

وفجر فرانكفورت مفاجأة كبيرة وأطاح بالمارد الإسباني برشلونة من دور الثمانية بعد فاز عليه في عقر داره 3 /2 في حضور 30 آلف مشجع ألماني.

وحصل ثلاثة آلاف مشجع ألماني فقط على تذاكر المباراة أمام ويستهام على الاستاد الأولمبي في لندن، لكن فيشر لا يرى أي سبب لإيقاف الاحتفالات، متوقعا في الوقت ذاته زيادة أعداد جماهير الفريق خلال المباراة.

وقال فيشر في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية اليوم "سننجز المهمة وسنكون أكثر من ثلاثة آلاف". وبشأن المكان الذي سيستضيف احتفالات جماهير الفريق، حال الفوز على ويستهام، قال فيشر "لما لا أمام قصر باكنغهام؟ لا يوجد الكثير من الأحداث هناك في الوقت الراهن". وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب بين فرانكفورت وويستهام ستقام في الخامس من مايو المقبل.

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