مدرب ريال مدريد يحدد مصير مشاركة كاسيميرو وألابا أمام مان سيتي

المصدر: وكالات

أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن البرازيلي كاسيميرو نجم الفريق سيشارك في المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد غيابه بسبب الإصابة عن مباراة الذهاب التي خسرها النادي الملكي 3 /4 مساء الثلاثاء. وغاب كاسيميرو (30 عاما) عن المباراة التي فاز فيها الريال على أوساسونا 3 /1 بسبب مشكلة عضلية.

على الجانب الأخر غادر المدافع النمساوي ديفيد الابا الملعب بين شوطي المباراة بسبب الإصابة وشارك ناتشو بدلا منه. وقال انشيلوتي اليوم "كاسيميرو سيلعب بالتأكيد ، لكن سيكون علينا تقييم حالة الابا، لقد شعر بعدم راحة في الآونة الأخيرة، لكني أعتقد أن كلاهما جاهز لمباراة الإياب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news