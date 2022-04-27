مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة في الدوري المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشفت رابطة الأندية المحترفة في الدوري المصري عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة الفترة المقبلة وبالتحديد من الجولة 18 وحتى الجولة 23 من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد فترة من عدم الانتظام في المباريات بسبب ارتباطات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري الإفريقية في البطولات المختلفة.

ويبدأ الأهلي المصري مبارياته اليوم حيث يلعب ضد طلائع الجيش في الجولة السادسة عشر من البطولة في حين لم يتم الإعلان عن موعد مباراة الإسماعيلي المؤجلة فقط، ومواعيد مباريات الأهلي في الجولات الأربع المقبلة هي:

البنك الأهلي ضد الأهلي – الأربعاء 18 مايو 2022.

الأهلي ضد الزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.

أما فريق الزمالك فيستعد لمواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي غدًا، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري، كما تك الإعلان عن باقي مواعيد مباريات الزمالك من الجولة الثامنة عشر وحتى الثالثة والعشرين من المسابقة المحلية وهي:

الزمالك ضد إنبي – الثلاثاء 10 مايو 2022

الزمالك ضد طلائع الجيش – الثلاثاء 17 مايو 2022

الأهلي ضد الزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

الزمالك ضد الإسماعيلي السبت 28 مايو 2022.

البنك الأهلي ضد الزمالك الأربعاء 23 يونيو 2022.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا الثلاثاء 28 يونيو 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news