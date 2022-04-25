تعرف إلى حكم مباراة ليفربول وفياريال بدوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الطاقم التحكيمي لإدارة المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه فياريال الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسيقوم حكم الساحة الدولي البولندي سيمون مارتسينياك، البالغ من العمر 41 عاما، بإدارة مباراة ليفربول "الريدز" وضيفه فياريال "الغواصات الصفراء" على ملعب "أنفيلد"، ويعاونه كلا من باول سوكولنيكي مساعد أول، وتوماش ليستكيفيتش مساعد ثان.

بينما عيين الـ"يويفا" السلوفيني سلافكو فينشيشتش، حكما رابعا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو "VAR"، كل من الثنائي توماش كفايتكوفسكي وبارتوس فرانكوفسكي.

وسبق أن أدار مارتشينياك، مباراة فياريال في التي حقق فيها فوزا تاريخيا على على يوفنتوس الإيطالي (3-0) في إياب دور الـ16 للبطولة، وكذلك مواجهة ليفربول التي فاز فيها على الفريق الإيطالي الآخر إنتر ميلان (2-0) في ذهاب الدور ثمن النهائي "للتشامبيونز ليغ" أيضا.

ويدير الحكم البولندي مباريات دولية منذ عام 2011، وآخرها كانت على المستوى القاري بين ريال مدريد وتشيلسي يوم 12 أبريل الجاري، في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، وتأهل الفريق الملكي إلى الدور قبل النهائي رغم خسارته (2-3) بعد اللجوء للوقت الإضافي.

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