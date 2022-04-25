اتهامات للأهلي المصري بالتلاعب في دوري أبطال إفريقيا.. والمريخ السوداني يرد ببيان

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشف عضو سابق في إدارة نادي المريخ السوداني عن أن الأهلي المصري كان قد قدم وعداً لإدارة ناديه بمساعدة الفريق في التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال إفريقيا.



وقال محمد سيد أحمد إن المريخ وافق على خوض مبارياته في دور المجموعات في القاهرة بعدما حصل على وعداً من الأهلي بأن يحقق الأخير الفوز على الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي ذهاباً وإياباً على أن يخسر الأهلي إحدى مباراتيه أمام المريخ، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث.



وأصدر مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، الذي يرأسه آدم سوداكال، بيانا هاجم فيه مجلس الإدارة الآخر للنادي، برئاسة حازم مصطفى، واتحاد الكرة المحلي، ممهلا الأخير فترة قصيرة لتطبيق قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس».



جاء ذلك على خلفية ادعاء أحد أعضاء مجلس حازم مصطفى، أن الأهلي المصري قدم للمريخ عرضا، يتضمن التلاعب بنتيجة إحدى مباريات دور مجموعات النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.



ويعد مجلس سوداكال هو المجلس الشرعي المعترف به، من قبل المحكمة الرياضية الدولية.



وأضاف: «بادئ ذي بدء، نؤكد للرأي العام الرياضي أن ما تم تداوله من أحاديث عبر محمد سيد أحمد الجكومي، أحد أعضاء مجموعة غير الشرعية، والموقوفة بقرار كاس، لا يمثل نادي المريخ من قريب أو بعيد، لا سيما أن هذه المجموعة لا تملك حق تمثيل نادي المريخ قانونيا أو الحديث باسمه، أو عقد أي اتفاقات نيابةً عن نادي المريخ، وهذا أمر مثبت بالقانون ولا يحتمل الجدل».



وتابع: «نشير إلى أننا نحمل الاتحاد السوداني لكرة القدم جميع الأضرار التي وقعت على نادي المريخ، والناتجة عن التفافه وعدم تنفيذه لقرار محكمة، خاصةً أنه ظل يتماهي ويتعامل مع مجموعة الموردة غير الشرعية».



وأضاف مجلس إدارة المريخ: «قمنا بمخاطبة النادي الأهلي ممثلًا في رئيسه محمود الخطيب، موضحين له أن هذه المجموعة غير شرعية ولا تمثل نادي المريخ، وأن أي اتفاق معها أو أي تعامل معها تحت اسم نادي المريخ ليس قانونيًا، ولا يمثل نادي المريخ، ولا يمثلنا نحن مجلس سوداكال الشرعي من بعيد أو قريب».







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