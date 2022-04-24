دروغبا يفشل في الفوز برئاسة اتحاد الكرة في ساحل العاج

المصدر: وكالات

فشل أسطورة الكرة الإفريقية ديديه دروغبا، في مسعاه للوصول إلى منصب رئيس اتحاد الكرة في بلاده، وذلك عقب خروجه من الجولة الأولى للتصويت. وذكر اتحاد ساحل العاج عبر الانترنت، أن ياسين إدريس ديالو تم انتخابه رئيسا للاتحاد، وذلك بعد تغلبه على منافسه سوري دياباتي بحصوله على 63 صوتا مقابل 61 في الجولة الثانية.

وكان دروغبا (44 عاما) قاد منتخب بلاده في فترة ذهبية من مسيرته والتي شهدت حصوله على جائزة أفضل لاعب أفريقي في العام مرتين، كما أنه حصل على تقدير كبير في بلاده والتي يحمل لقب الهداف التاريخي لمنتخبها. وتتضمن ألقاب دروغبا الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2012 مع تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي ومثلها لكأس الاتحاد كما فاز بلقب كأس الرابطة ثلاث مرات.

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