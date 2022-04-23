استئناف مباراة سانت إيتيين وموناكو بعد توقفها بسبب الألعاب النارية

المصدر: وكالات

استؤنفت مباراة سانت إيتيين ضد موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الساعة 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) عقب توقفها في الشوط الثاني بعد إشعال الألعاب النارية في مدرجات ملعب جيفري جيشار اليوم السبت.

وطلب الحكم باستيان ديشبي من اللاعبين مغادرة الملعب في الدقيقة 67 عندما كان موناكو متقدما 3-1.

وتم استئناف المباراة بعد التوقف لنحو ساعة عقب اجتماع بين الحكم والمسؤولين.

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