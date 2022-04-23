هشام حطب يحتفظ برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية

المصدر: وكالات

أسفرت انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية عن احتفاظ هشام حطب بمنصب الرئيس بالتزكية بعد الحصول على 28 صوتا من أصل 28 صوتا شاركوا في الجمعية العمومية العادية التي أقيمت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، اليوم السبت أن علاء جبر حصل على منصب نائب الرئيس الأول بالتزكية بعد حصوله على 28 صوتا من 28 صوتا وفاز بمنصب نائب الرئيس بالتزكية المهندس ياسر إدريس بعد الحصول على الحصة ذاتها.

وفي منصب الأمين العام فاز بالتزكية المهندس شريف العريان بالحصول على 28 صوتا من 28 صوتا ، وفي منصب الأمين العام المساعد فاز بالتزكية المهندس محمد عبدالمطلب بالحصول على 28 صوتا، وفي منصب أمين الصندوق فاز بالتزكية الدكتور عبدالعزيز غنيم بالحصول على 28 صوتا.

وأضاف :"في التصويت على عضوية مجلس الإدارة كانت الاصوات 27 صوت صحيحا ،وصوت واحد باطل وجاءت النتيجة بفوز عبدالمنعم الحسيني بالحصول على 27 صوتا والدكتور الباسل عبدالله 26 صوتا ومعتز عاشور 27 صوتا وشريف كمال 27 صوتا وشريف القماطي 27 صوتا واللواء أيمن شويطه 25 صوتا وتيمور أبو الخير 26 صوتا ومحمد عبدالمقصود 24 صوتا ، بينما حصل حسن العروسي على 7 أصوات".

وأوضح : "وكان الثلاثي هشام مصباح وعاصم السعدني والعميد حازم حسني وقد أعلنوا الانسحاب اليوم من خوض سباق الانتخابات على منصب العضوية قبل بدء فعاليات الجمعية العمومية للانتخابات".

وتابع: "يضم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عقب انتخابه النائبة أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين المصريين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية الدولية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news