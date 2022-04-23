مانشستر سيتي يضغط ليفربول.. وينذر ريال مدريد بلهجة شديدة

المصدر: وكالات

وضع مانشستر سيتي الضغط على مطارده المباشر ليفربول ووجه انذاراً شديد اللهجة الى ريال مدريد الاسباني عندما أكرم وفادة ضيفه واتفورد 5-1 بينها "سوبر هاتريك" لمهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وفرض جيزوس نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية في الدقائق 4 و23 و49 من ركلة جزاء و53، وصناعته الهدف الثالث للإسباني رودري (35)، فيما سجل العاجي الحسن كامارا الهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 28.

وعلق جيزوس على إنجازه قائلا "في بعض الاحيان يحدث أن تسجل اربعة أهداف وأن تكون في يومك. أنا اليوم كنت في يومي وأنا سعيد بمساهمتي في هذا الفوز الكبير".

وأضاف "لعبنا بشكل ممتاز وصنعنا العديد من الفرص وهذا ما يتعين علينا القيام به لكي نفوز. نجحنا في اتمام الهجمات وسجلنا خمسة أهداف".

وهو الفوز الـ25 لسيتي في الدوري هذا الموسم، فعزز صدارته بـ80 نقطة، موسعا الفارق إلى أربع نقاط أمام منافسه الشرس والوحيد على اللقب هذا الموسم ليفربول الذي يستضيف جاره إيفرتون الأحد.

كما وجه سيتي إنذارا شديد اللهجة إلى ريال مدريد ضيفه الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وهو الفوز الخامس عشر تواليا لسيتي على واتفورد في مختلف المسابقات، وبات أول فريق انكليزي يحقق هذا الانجاز امام نفس الفريق.

وفرض سيتي أفضليته على المجريات منذ البداية ولم يتأخر في افتتاح التسجيل عبر جيزوس اثر تلقيه كرة عرصية من الدولي الاوكراني ألكسندر زينتشنكو فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (4).

وأنقذ بن فوستر مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية لرودري من مسافة قريبة (15).

وعزز جيزوس تقدم سيتي بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للبلجيكي كيفن دي بروين (23).

ونحج كامارا في تقليص الفارق بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة على يمين الحارس البرازيلي إيدرسون بعد تمريرة للنيجيري إيمانيول دينيس (28).

وأعاد رودري الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من جيزوس هيأها لنفسه على صدره وسددها "على الطاير" بيمناه اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فوستر (34).

واقتنص جيزوس ركلة جزاء في الدقيقة الاولى من الشوط الاول اثر عرقلته من الحارس فوستر فانبرى لها بنفسه بنجاح محققا الهاتريك (49).

وأضاف جيزوس الهدف الرابع الشخصي والخامس لفريقه اثر هجمة منسقة تلقى على اثرها تمريرة على طبق من ذهب من دي بروين داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى (53).



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