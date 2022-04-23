مصري يتوج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة اليد

المصدر: وكالات

نجح فريق برشلونة لكرة اليد الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري علي زين في التتويج بلقب الدوري الإسباني بفوزه اليوم السبت على مضيفه أنايتاسونا 35-34 ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

وضمن برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة اليد هذا الموسم قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

وبهذا التتويج يكون برشلونة قد جمع هذا الموسم بين ثنائية الدوري والكأس بعد تتويجه بطلا لكأس ملك إسبانيا لكرة اليد في الـ28 من مارس الماضي.

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